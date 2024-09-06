وزيرة الخارجية الألمانية تطالب إسرائيل بوقف المشاريع الاستيطانية

تل أبيب- (د ب أ)

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحكومة الإسرائيلية بوقف مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية كدليل على بناء الثقة في المنطقة.

وقالت بيربوك عقب لقاء نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تل أبيب: "بناء المستوطنات في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي بشكل واضح. إنه غير قانوني... من وجهة نظري، يمكن للحكومة الإسرائيلية أيضا استعادة الثقة المفقودة على المستوى الدولي من خلال وقف المشاريع الاستيطانية المستمرة كخطوة أولى".

وطالبت بيربوك الحكومة الإسرائيلية أيضا "بالتصدي بصورة أقوى وأكثر وضوحا لأعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون متطرفون"، مضيفة أن هذه ستكون "خطوة أولى مهمة نحو التهدئة في الضفة الغربية وأيضا لزيادة ثقة الشركاء في المنطقة".

وكانت بيربوك قالت أمس الخميس في الأردن حول اندلاع أعمال العنف في الضفة الغربية إن إسرائيل "قوة احتلال في الضفة الغربية، وهي ملزمة وفقا لاتفاقية جنيف بالحفاظ على القانون والنظام بدلا من تعريضهما للخطر".

كما أجرت بيربوك أيضا محادثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في تل أبيب في ضوء محادثات الوساطة المتعثرة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى، الذين من بينهم أيضا مواطنون ألمان. وليس من المقرر عقد لقاء بين بيربوك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي ختام جولتها في الشرق الأوسط التي استغرقت يومين، والتي استهلتها بزيارة السعودية والأردن أمس، تعتزم بيربوك التوجه إلى رام الله بالضفة الغربية للقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

وترى الوزيرة الألمانية أنه من الممكن للسلطة الفلسطينية أن تضطلع بدور مهم في ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة.





