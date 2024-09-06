مصادر أمنية ترجح انتماء مهاجم القنصلية الإسرائيلية في ميونخ لـ"هيئة تحرير الشام"

ميونخ- (د ب أ)

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر أمنية أنه من المرجح أن النمساوي، الذي أحبطت السلطات الألمانية محاولته لاستهداف القنصلية الإسرائيلية في ميونخ أمس الخميس، على صلة بـ"هيئة تحرير الشام".

وذكر المكتب الإقليمي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية بافاريا أن هيئة تحرير الشام ظهرت في عام 2017 وهي نتاج اندماج فرع سابق لتنظيم القاعدة وعدد من الجماعات السورية المسلحة الأصغر.

وعلى عكس تنظيم القاعدة، الذي يواصل التخطيط لهجمات في الغرب، تركز هيئة تحرير الشام على سوريا وتريد الإطاحة بالرئيس الحالي بشار الأسد.

وقتُل صباح أمس الخميس شاب نمساوي /18 عاما/ برصاص الشرطة أمام القنصلية الإسرائيلية في ميونخ، وكان يحمل مسدسا ويطلق النار. وتبين حاليا أن الشاب المنحدر من البوسنة، والذي كان يعيش في ولاية زالتسبورج النمساوية، تم التحقيق معه العام الماضي للاشتباه في أنه أصبح متطرفا دينيا.

ومع ذلك، تم إيقاف التحقيقات في تهمة الانتماء المحتمل لمنظمة إرهابية.

وفرضت السلطات النمساوية ضد الشاب حظرا يتعلق بحيازة الأسلحة، والذي لن ينتهي سريانه حتى عام 2028 على أقصى تقدير، بحسب بيانات شرطة زالتسبورج.

ويفترض المحققون أن حادثة أمس كانت محاولة لشن هجوم إرهابي ضد المنشأة الإسرائيلية. وصادف أمس الخميس الذكرى السنوية الثانية والخمسين للهجوم على الفريق الأولمبي الإسرائيلي في دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ عام 1972.

ووفقا للشرطة الألمانية، تم تعزيز حماية المؤسسات اليهودية والإسرائيلية في ميونخ بعد الهجوم الذي تم إحباطه أمس.