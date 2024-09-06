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الرئيس الأوكراني يصل ألمانيا لإجراء محادثات مع الحلفاء

01:14 م الجمعة 06 سبتمبر 2024

فلاديمير زيلينسكي

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رامشتاين- (د ب أ)

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ألمانيا اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع حلفاء غربيين حول مزيد من الدعم في الحرب ضد الهجوم الروسي.

وشارك زيلينسكي صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية لمجموعة الاتصال من أجل أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية. وحضر الجلسة أيضا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس.

وبعد الضربات الجوية الروسية المدمرة الأخيرة، تحث كييف بشكل خاص على إمدادها بمزيد من الأنظمة المضادة للطائرات.

ومن المنتظر أن يتوجه زيلينسكي بعد ذلك من رامشتاين إلى مدينة فرانكفورت المطلة على نهر الماين في وقت لاحق اليوم، حيث يلتقي المستشار أولاف شولتس. ويعتزم كلاهما إجراء محادثات منفردة، حسبما أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية مساء أمس الخميس.

وهذه هي الزيارة الخامسة التي يقوم بها زيلينسكي لألمانيا منذ بداية الحرب. وفي آخر زيارة أدلى بخطاب في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) في برلين في حزيران/يونيو الماضي.

ودعا أوستن أعضاء مجموعة الاتصال إلى عقد الاجتماع في رامشتاين، أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الولايات المتحدة. وتشمل المجموعة حوالي 50 دولة. وهذا هو الاجتماع الرابع والعشرون للمجموعة، إلا أن معظم الاجتماعات عقدت عبر الفيديو.

وتشن روسيا حربا على جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022. ويدعم الغرب الدفاع عن كييف من خلال شحنات أسلحة واسعة النطاق، من بين أمور أخرى.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمانيا لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي
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