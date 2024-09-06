استمرار إغلاق جزئي في موقع إطلاق النار قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونخ

ميونخ- (د ب أ)

عقب إحباط هجوم يشتبه أنه ارهابي على مقر القنصلية العامة الإسرائيلية في مدينة ميونخ، لا تزال المناطق المحيطة بموقع الحادث مغلقة حتى صباح اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة: "الشوارع مفتوحة، لكن هناك بعض المباني أو المناطق لا تزال مغلقة... لا تزال هناك عمليات تحريز أدلة جارية اليوم"، موضحا أن المنطقة لا تزال تعتبر مسرح جريمة.

وقتُل صباح أمس الخميس شاب نمساوي /18 عاما/ برصاص الشرطة أمام القنصلية الإسرائيلية في ميونخ، وكان الشاب يحمل مسدسا ويطلق النار. وتبين حاليا أن الشاب المنحدر من البوسنة، والذي كان يعيش في ولاية زالتسبورج النمساوية، تم التحقيق معه العام الماضي للاشتباه في أنه أصبح متطرفا دينيا.

وفرضت السلطات النمساوية ضده حظرا يتعلق بحيازة الأسلحة، والذي لن ينتهي سريانه حتى عام 2028 على أقصى تقدير، بحسب بيانات شرطة زالتسبورج.

ويفترض المحققون أن حادثة أمس كانت محاولة لشن هجوم إرهابي ضد المنشأة الإسرائيلية. وصادف أمس الخميس الذكرى السنوية الثانية والخمسين للهجوم على الفريق الأولمبي الإسرائيلي في دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ عام 1972.

ووفقا للشرطة الألمانية، تم تعزيز حماية المؤسسات اليهودية والإسرائيلية في ميونخ بعد الهجوم الذي تم إحباطه أمس.