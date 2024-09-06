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وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره القبرصي

11:54 ص الجمعة 06 سبتمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

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وكالات

أجرى بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً مع السيد كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن الاتصال جاء في إطار التنسيق والتشاور الدائم بين الوزيرين وخصوصية العلاقة التي تجمع بين البلدين.

وذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن عبد العاطى أكد لنظيره القبرصى حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قبرص في مختلف المجالات، وأهمية دفع التعاون بين الجانبين في مجالات جديدة تحقق المصالح الاقتصادية للبلدين، مع استمرار الدفع بالتعاون فى ملف الطاقة ذى الطابع الاستراتيجي.

وأضاف أبو زيد، بأن الوزيرين اتفقا على الالتقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لمتابعة مسار التعاون الثنائى، وكذا التعاون في إطار الآلية الثلاثية مع اليونان، والإعداد للقمة الثلاثية العاشرة مع اليونان خلال الفترة المقبلة.

وأردف المتحدث باسم الخارجية بأن وزيرى الخارجية أكدا على حرصهما المشترك على تكثيف الجهود لتجنب تصاعد وتيرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، ومواصلة الاتصالات بينهما للوقوف على أخر المستجدات فى هذا الشأن.

بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة قبرص
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