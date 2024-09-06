غارة إسرائيلية على بلدة "عيترون" في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة غارة استهدفت بلدة "عيترون" في جنوب لبنان،بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من الرشاشات الثقيلة فجر اليوم باتجاه جبلي "اللبونة" و"العلام" في جنوب لبنان.

وحلّق الطيران الاستطلاعي والمسّير الإسرائيلي طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على إسرائيل، وإعلان حزب الله مساندة غزة.





