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وفاة 17 تلميذا وإصابة 13 إثر حريق بمدرسة داخلية في كينيا

11:37 ص الجمعة 06 سبتمبر 2024

كينيا

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نيروبي- (د ب أ)

أعلنت الشرطة الكينية اليوم الجمعة، اندلاع حريق في القسم الداخلي بإحدى مدارس البلاد، مما أسفر عن وفاة 17 تلميذا وإصابة 13 آخرين بحروق خطيرة.

وأشارت الشرطة إلى مخاوف من ارتفاع حصيلة الوفيات.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ريسيلا أونيانجو إن التحقيق جار لتحديد ملابسات الحريق الذي وقع مساء أمس الخميس، في مدرسة هيلسايد أنداراشا الابتدائية في مقاطعة نيري.
وأضافت: "نجري تحقيقا لتحديد سبب الحادث وسوف نتخذ الإجراءات الضرورية".

يشار إلى أن نشوب الحرائق أمر شائع الحدوث في المدارس الداخلية بكينيا.

ويضرم طلاب الحرائق عمدا خلال احتجاجات على عبء العمل أو أوضاع المعيشة، وفي 2017، توفي عشرة من طلاب المرحلة الثانوية في حريق بإحدى مدارس العاصمة نيروبي.


كينيا الشرطة الكينية نيروبي
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