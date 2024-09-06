استطلاع: % 48 من الإسرائيليين يؤيدون الانسحاب من محور فيلادلفيا

وكالات



أظهر استطلاع لصحيفة معاريف أن 48% من الإسرائيليين يؤيدون انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا من أجل إنجاز صفقة تبادل.

يذكر أن محور فيلادلفيا شريط حدودي عازل يبلغ طوله 14 كيلومترا، يفصل بين الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية، ويمثل منطقة إستراتيجية أمنية خاضعة لاتفاقية ثنائية مصرية إسرائيلية.

ويقع محور فيلادلفيا على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، على طول الحدود المصرية مع القطاع، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا، حيث نقطة التقاء الحدود بين مصر وقطاع غزة ودولة الاحتلال الإسرائيلي.





