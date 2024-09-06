المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بمئات الصواريخ

أ ف ب

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الجمعة أنها ستزود أوكرانيا 650 نظاما صاروخيا لمساعدتها في تعزيز دفاعها الجوي خلال الأشهر المقبلة، وذلك عقب انتقادات وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتتعلق بوتيرة تسليم المساعدات العسكرية لكييف.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية -في بيان- إن أول عملية تسليم لـ 650 "نظام صواريخ خفيفة" ستتم بحلول نهاية العام في إطار عقد بقيمة 162 مليون جنيه إسترليني (192 مليون يورو).

وستعمل مجموعة تاليس الفرنسية على صنع هذه الصواريخ "المتعددة الاستخدامات" في مصنعها ببلفاست في أيرلندا الشمالية.

وهذه الصواريخ مصممة "لتطلق من مجموعة متنوعة من المنصات التكتيكية البرية والبحرية والجوية"، ويمكنها استهداف هدف أرضي وطائرة بلا طيار أثناء الطيران، وفق الشركة المصنعة.

وسيعلن وزير الدفاع جون هيلي اليوم الجمعة عن تسليم هذه الصواريخ الجديدة وسيحضر اجتماعا لمجموعة الاتصال لحلفاء أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا.

والمملكة المتحدة واحدة من الداعمين العسكريين الرئيسيين لكييف منذ الغزو الروسي في فبراير 2022، وقد زودتها خصوصا صواريخ "ستورم شادو" البعيدة المدى و14 دبابة "تشالنجر 2".

في منتصف أغسطس، أبدى زيلينسكي عبر منصة "إكس" أسفه لأن لندن لم تعد، في رأيه، تظهر "القدر نفسه" من "القيادة"، منتقدا إياها لعدم تزويد بلاده الأسلحة البعيدة المدى اللازمة لمواجهة روسيا. وردت المملكة المتحدة مؤكدة أن دعمها أوكرانيا "ثابت".

وقال جون هيلي الذي تولى منصبه أوائل يوليو بعد انتخاب رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر إن "هذا الالتزام الجديد يجب أن يوفر زخما كبيرا للدفاع الجوي الأوكراني ويثبت التزام حكومتنا الجديدة بزيادة الدعم".

وأضاف "في الأيام الأخيرة، شهدنا الكلفة المأسوية للضربات الروسية العشوائية على بولتافا ولفيف. هذه الصواريخ الجديدة المصنوعة في المملكة المتحدة ستساعد أوكرانيا في الدفاع عن شعبها وبنيتها التحتية وأراضيها".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية أيضا إن تسليم ذخيرة مدفعية بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (356 مليون يورو) وعدت بها كييف سيبدأ أيضا بحلول نهاية العام.