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BBC

بلينكن يلمح إلى أنه لن يبقى بمنصبه أي تكن نتيجة الانتخابات الأمريكية

11:09 ص الجمعة 06 سبتمبر 2024

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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أ ف ب

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إنه يأمل في قضاء مزيد من الوقت مع ولديه العام المقبل، ملمحا إلى أنه لن يسعى إلى البقاء في منصبه أي تكن نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وواصل بلينكن (62 عاما)، وهو أب لولدين، جدول رحلاته المرهق الذي ازداد خصوصا خلال العام الماضي، فأجرى تسع جولات في الشرق الأوسط منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال بلينكن للصحافة في هايتي، في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي منذ نحو عقد من الزمن "يمكنني أن أخبركم من خلال قضاء بعض الوقت خلال الأسبوع الماضي في استراحة قصيرة مع ولدي، بأنني سأستمتع بقضاء مزيد من الوقت معهما".

ومن النادر جدا أن يبقى وزير خارجية في منصبه بعد الانتخابات الرئاسية، حتى في حال فوز الرئيس المنتهية ولايته. وآخر حالة من هذا القبيل كانت جورج شولتز، وزير الخارجية في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريجان والذي بقي في منصبه لمدة 6 سنوات في ثمانينيات القرن العشرين.

وبلينكن قريب جدا من الرئيس جو بايدن، لكنه أقل قربا من كامالا هاريس التي باتت مرشحة الديمقراطيين الجديدة لخوض الانتخابات الرئاسية بعد انسحاب الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاما من السباق إلى البيت الأبيض في نهاية يوليو.

هذا المحتوى من

AFP
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الانتخابات الأمريكية
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