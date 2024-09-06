ماكرون يجدد دعمه لأوكرانيا في مواجهة الضربات الروسية

أ ف ب

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس دعم بلاده لأوكرانيا إثر الضربة الروسية الدامية في بولتافا وفي مواجهة رغبة الكرملين المعلنة في استكمال السيطرة على دونباس في شرق البلاد.

وخلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دان ماكرون "تكثيف الضربات الروسية وطبيعتها العشوائية"، وفق ما ذكر الإليزيه.

وقتل 55 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 300 آخرين في ضربة روسية طالت معهدا عسكريا في بولتافا في وسط أوكرانيا يوم الثلاثاء.

وشدد ماكرون على أن فرنسا تبقى "أكثر من أي وقت مضى إلى جانب الشعب الأوكراني" وستواصل دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر من وقت "لهزيمة الحرب العدوانية الروسية".

وأكد ماكرون "تصميم" فرنسا على مساعدة كييف "على التوصل إلى سلام عادل ودائم يعيد لأوكرانيا حقوقها المشروعة، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد يوم الخميس أن الأولوية بالنسبة إلى موسكو تتمثل في السيطرة على منطقة دونباس الواقعة في شرق أوكرانيا حيث يحرز الجيش الروسي تقدما، على الرغم من الهجوم الأوكراني في منطقة كورسك الروسية.

وقال بوتين يوم الخميس خلال منتدى اقتصادي في الشرق الأقصى الروسي إن "التحرير" الكامل لدونباس هو "أولويتنا"، مبديا تصميمه على تحقيق ذلك رغم الأضرار الإنسانية والاقتصادية.