ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إنتنج" في الفلبين إلى 16 قتيلا و11 مصابا

وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "إنتنج" القوي الذي ضرب الفلبين إلى 16 قتيلا و11 مصابا, علاوة على فقدان 17 شخصا آخرين.

وذكرت الهيئة الوطنية الفلبينية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها أن أكثر من مليوني شخص في 10 مناطق بالبلاد تضرروا جراء الإعصار, من بينهم 36 ألف شخص اضطروا للعيش في 424 مركز إجلاء.

وقدمت السلطات الفلبينية مساعدات بقيمة أكثر من 92 مليون بيسو فلبيني لنحو 102 ألف أسرة متضررة في تسع مناطق, فيما تقدر الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية بحوالي 223.6 مليون بيسو.