وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره اليوناني

وكالات

أجرى بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً مع "جيورجوس جيرابيتريتيس" وزير خارجية اليونان.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن الاتصال جاء على ضوء خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على متابعة مسارات التعاون القائمة.

وذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن عبد العاطى أكد لنظيره اليوناني على حرص مصر على استمرار تعميق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين وتعزيزها في كافة المجالات وتطويرها، لاسيما في ظل النقلة النوعية التي تشهدها حالياً، وتأسيساً على الروابط التاريخية الممتدة والقرب الجغرافي الذى أسهم في توسيع نطاق المصالح المشتركة.

وأضاف أبو زيد، بأن وزير الخارجية تناول مع نظيره اليوناني الإعداد الجارى لترتيب لقاء ثنائي مع نظيره اليونانى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، للتشاور والتنسيق بشأن أهم التطورات على الساحة الإقليمية، لاسيما أزمة قطاع غزة والوضع فى السودان وأمن البحر الأحمر، كما ناقش الوزيران الاستعدادات الخاصة بالقمة الثلاثية العاشرة مع قبرص خلال الفترة المقبلة.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيراً إلى أن الوزيرين ناقشا أيضا تطورات أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية، واتفقا علي أهمية العمل سوياً على خفض وتيرة التوتر والتصعيد التي تشهدها المنطقة.