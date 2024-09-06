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الجيش الباكستاني: مقتل 90 إرهابيا في البلاد خلال أغسطس

10:31 ص الجمعة 06 سبتمبر 2024

الجيش الباكستاني

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إسلام آباد- (د ب أ)

أعلن الجيش الباكستاني يوم الخميس إن 90 إرهابيًا قتلوا في 4 آلاف و 21 عملية عبر البلاد خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال مدير عام العلاقات العامة بالقوات المسلحة الباكستانية أحمد شريف شودري في مؤتمر صحفي في مدينة راولبندي شرقي البلاد، إن القوات الأمنية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى شاركت في العمليات القائمة على المعلومات الاستخباراتية، وفقا لموقع"إكسبرس تريبيون" الباكستاني.

وأضاف شودري أنه تم تنفيذ 32 ألفا و173 عملية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، مما وجه ضربة قوية لقوة الإرهابيين.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر شودري أن 193 ضابطا وجنديا فقدوا حياتهم في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.

الجيش الباكستاني القوات المسلحة الباكستانية أحمد شريف شودري
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