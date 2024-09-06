رغم القضايا العالقة.. بلينكن: متوافقون على 90% من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

حث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إسرائيل وحماس على وضع اللمسات الأخيرة على هدنة في غزة، متمسكًا بالتقييمات الأمريكية بأن 90% من اتفاق وقف إطلاق النار جاهزة.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي في هايتي الخميس: "يتعين على الطرفين حقًا التوصل إلى نعم بشأن هذه القضايا المتبقية"، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستتبادل المزيد من الأفكار مع الجانبين في الأيام المقبلة.

ومع ذلك، فقد اعترف الوزير الأمريكي بأن هناك أمور لا تزال عالقة في مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.