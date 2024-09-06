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BBC

ترامب: السلطة الفلسطينية ليست صديقتنا ولن ندفع لهم بعد الآن

12:20 ص الجمعة 06 سبتمبر 2024

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لمنصب الرئاسة عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، إن من يدعمون حماس سيتم ترحيلهم من الولايات المتحدة، حال فوزه في الانتخابات الرئاسية مجددًا.

وتابع ترامب في خطابه أمام تحالف من اليهود الجمهوريين عبر الفيديو: "عندما أكون رئيسًا، سأرحل المتعاطفين مع الجهاد الأجنبي ومؤيدي حماس من وسطنا"، مما دفع الحشد إلى الهتاف باسمه لفترة طويلة".

وأضاف ترامب خلال خطابه: "إذا كنت تكره أمريكا، وإذا كنت تريد القضاء على إسرائيل، فإننا لا نريدك في بلادنا."

وأشار ترامب إلى أن السلطة الفلسطينية ليست صديقة لأمريكا، مدافعًا عن قراره بقطع التمويل عن رام الله خلال فترة ولايته، على الرغم من دعم الولايات المتحدة التاريخي للسلطة الفلسطينية.

وأوضح قائلاً: "لقد أوقفت تمويل السلطة الفلسطينية وقطعت الأموال عن حماس، كنا ندفع لهم ثروة سنويًا، وقلت 'لن ندفع لهم بعد الآن، فهم ليسوا أصدقاءنا ولا أصدقاء إسرائيل".

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