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البنتاجون: نعمل على خطة تتضمن قوات لحفظ السلام بغزة

10:57 م الخميس 05 سبتمبر 2024

البنتاجون

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وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها تعمل عن كثب على صفقة لوقف إطلاق النار في غزة تتضمن قوات لحفظ السلام دون مشاركة القوات الأمريكية.

من جهته، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن المفاوضات لن تتطلب موافقة حركة حماس فحسب، بل مرونة من الجانب الإسرائيلي أيضا.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولها، إن جميع رؤساء فريق التفاوض سيلتقون رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة منذ أسبوعين.

وأضاف المسؤولين، أن إسرائيل وحركة حماس متمسكتان بمواقفهما، وما يجري إحياء للمحادثات بـ"الإنعاش الصناعي" وفق تعبيرهم.

وتابع المسؤولين أنه لا تفاؤل بشأن تحقيق انفراجة بعد تقديم واشنطن مقترحا لسد الفجوات.

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