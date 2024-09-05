انقطاع الكهرباء في جنين جراء عمليات جيش الاحتلال

وكالات

انقطع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية إثر تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لبعض شبكات وخطوط الكهرباء هناك.

وفي وقت سابق اليوم، استنكرت شركة توزيع كهرباء الشمال الاعتداء الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال على مقر فرع الشركة وآلياتها في جنين.

كان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن الوضع الإنساني بغزة يتجاوز الكارثة ونفتقر للوسائل اللازمة لدعم الناس.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام، أن أكثر من مليون شخص جنوب ووسط غزة لم يتلقوا حصصا غذائية منذ بداية أغسطس الماضي، موضحا أن المرافق الطبية بالضفة الغربية تتعرض لحصار شبه كامل منذ أكثر من أسبوع.

وتابع، أنه على القوات الإسرائيلية الالتزام بمعايير تطبيق القانون الدولي في الضفة الغربية.