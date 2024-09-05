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BBC

إعلام عبري: وزير مقرب من نتنياهو يدير المفاوضات مع الأمريكيين

10:11 م الخميس 05 سبتمبر 2024

رئيس الموساد ديفيد برنيع

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وكالات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن رئيس الموساد ديفيد برنيع لا يشارك بالمفاوضات مع الأمريكيين بل يديرها من جانب إسرائيل وزير مقرب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون أن تسميه.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولها، إن جميع رؤساء فريق التفاوض سيلتقون رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة منذ أسبوعين.

وأضاف المسؤولين، أن إسرائيل وحركة حماس متمسكتان بمواقفهما، وما يجري إحياء للمحادثات بـ"الإنعاش الصناعي" وفق تعبيرهم.

وتابع المسؤولين أنه لا تفاؤل بشأن تحقيق انفراجة بعد تقديم واشنطن مقترحا لسد الفجوات.

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