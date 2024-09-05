مسؤولون إسرائيليون: لا تفاؤل بشأن الصفقة وما يحدث إنعاش صناعي

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن جميع رؤساء فريق التفاوض سيلتقون رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة منذ أسبوعين.

وأضاف المسؤولين، أن إسرائيل وحركة حماس متمسكتان بمواقفهما، وما يجري إحياء للمحادثات بـ"الإنعاش الصناعي" وفق تعبيرهم.

وتابع المسؤولين أنه لا تفاؤل بشأن تحقيق انفراجة بعد تقديم واشنطن مقترحا لسد الفجوات.

كان البيت الأبيض أفاد بأن المنسق الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك تواصل مع مصر وقطر وإسرائيل للعمل على دفع مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة قدما.

وأضاف البيت الأبيض، أن واشنطن تعتقد أن الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يمكن حلها، مؤكدة أن تركيزها ينصب على ذلك.

وتابع البيت الأبيض، أنه لا توافق حتى الآن على مسألة تبادل الأسرى الإسرائيليين الفلسطينيين ضمن الاتفاق المرتقب، بالرغم من أنها مسألة أساسية.