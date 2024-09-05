إعلان

BBC

لتقصيرهم في إدارة أزمة الفيضانات.. إعدام 30 مسؤولاً في كوريا الشمالية

08:44 م الخميس 05 سبتمبر 2024

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أصدر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أمراً بإعدام ما يصل إلى 30 مسؤولاً في بلاده، متهماً إياهم بالتقصير في التعامل مع الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت البلاد خلال فصل الصيف، وذلك وفقاً لتقرير قناة "تشوسون" الكورية الجنوبية.

وأضاف التقرير، أن عمليات إعدام المسؤولين نُفذت أواخر الشهر الماضي، بعد توجيه اتهامات بالفساد وسوء إدارة الأزمة للمسؤولين، بينما لم يتم الكشف عن هويات هؤلاء المسؤولين.

وشهدت كوريا الشمالية يوليو الماضي فيضانات مدمرة في مقاطعة تشاجانغ، أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص وتشريد حوالي 15 ألفاً، الأمر الذي دفع الزعيم الكوري الشمالي إلى معاقبة المسؤولين بشدة بسبب إخفاقهم في إدارة الأزمة، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الفيضانات الانهيارات الأرضية فصل الصيف كوريا الشمالية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يقلص مكاسبة في أغسطس.. ما الأسباب؟
أسعار شرائح الكهرباء.. بيان بالزيادات الجديدة وقيمة خدمة العملاء لجميع الفئات