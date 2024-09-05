لتقصيرهم في إدارة أزمة الفيضانات.. إعدام 30 مسؤولاً في كوريا الشمالية

وكالات

أصدر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أمراً بإعدام ما يصل إلى 30 مسؤولاً في بلاده، متهماً إياهم بالتقصير في التعامل مع الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت البلاد خلال فصل الصيف، وذلك وفقاً لتقرير قناة "تشوسون" الكورية الجنوبية.

وأضاف التقرير، أن عمليات إعدام المسؤولين نُفذت أواخر الشهر الماضي، بعد توجيه اتهامات بالفساد وسوء إدارة الأزمة للمسؤولين، بينما لم يتم الكشف عن هويات هؤلاء المسؤولين.

وشهدت كوريا الشمالية يوليو الماضي فيضانات مدمرة في مقاطعة تشاجانغ، أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص وتشريد حوالي 15 ألفاً، الأمر الذي دفع الزعيم الكوري الشمالي إلى معاقبة المسؤولين بشدة بسبب إخفاقهم في إدارة الأزمة، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.