الحوثيون: نمتلك تقنيات جديدة ستفاجئ أعداءنا بالبر

وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، إن "الأعداء سيفاجؤون في البر كما تفاجؤوا في البحر"، مؤكدا امتلاك تقنيات جديدة تساعد على التنكيل بهم، وفق وصفه.

كان البيت الأبيض أفاد بأن المنسق الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك تواصل مع مصر وقطر وإسرائيل للعمل على دفع مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة قدما.

وأضاف البيت الأبيض، أن واشنطن تعتقد أن الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يمكن حلها، مؤكدة أن تركيزها ينصب على ذلك.

وتابع البيت الأبيض، أنه لا توافق حتى الآن على مسألة تبادل الأسرى الإسرائيليين الفلسطينيين ضمن الاتفاق المرتقب، بالرغم من أنها مسألة أساسية.