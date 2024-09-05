"مسيرة الموتى".. عائلات الأسرى تخرج في مظاهرة بالتوابيت وسط تل أبيب "فيديو وصور"
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وكالات
أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن عائلات الأسرى وضعت 27 تابوتا في وسط تل أبيب بعدد الأسرى القتلى في غزة، وذلك في مسيرة لأهالي الأسرى تطالب بصفقة تبادل فورية.
كانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، نشرت فيديو جديد بعنوان "أنا عائد إلى البيت" والذي تضمن رسائل لأسرى إسرائيليين.
# القناة14العبريةمتظاهرون يضعون توابيت على منصة التظاهرة ب "تل أبيب" للتعبير عن غضبهم بعد استعادة جيش الاحتلال جثث 6 أسرى كانوا أحياء في غزة ضمن الصفقة المفترضة pic.twitter.com/woUa1bUsvY
— Qamar Gaza (@sameh2655014316) September 1, 2024
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