"أعيدونا إلى البيت".. المقاومة تنشر فيديو جديد للأسرى الإسرائيليين

وكالات

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، فيديو جديد بعنوان "أنا عائد إلى البيت" والذي تضمن رسائل أسرى إسرائيليين.

القسام ينشر



I'M COMING HOME pic.twitter.com/ni3nbCeESI — Hanzala (@Hanzpal2) September 5, 2024

كان البيت الأبيض أفاد بأن المنسق الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك تواصل مع مصر وقطر وإسرائيل للعمل على دفع مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة قدما.

وأضاف البيت الأبيض، أن واشنطن تعتقد أن الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يمكن حلها، مؤكدة أن تركيزها ينصب على ذلك.

وتابع البيت الأبيض، أنه لا توافق حتى الآن على مسألة تبادل الأسرى الإسرائيليين الفلسطينيين ضمن الاتفاق المرتقب، بالرغم من أنها مسألة أساسية.