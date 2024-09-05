المقاومة: نؤكد تمسك حماس بقبول مقترح بايدن

وكالات

كشف القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، موقف الحركة من المفاوضات قائلا "إن أمام مراوغات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للتهرب من استحقاق التوصل لصفقة نؤكد تمسكنا بقبول مقترح بايدن".

وقال القيادي بحماس: "إن الحركة ليست بحاجة لأي أوراق جديدة أو مقترحات من أي كان بل يجب إجبار الاحتلال على تنفيذ التعهدات"، موضحا أن الجميع حول العالم وصل لقناعة حول الطرف المعطل للاتفاق عبر ارتكابه المجازر ووضع الشروط.

وأضاف القيادي، أن سياسة التصعيد العسكري وارتكاب مزيد من المجازر للإفراج عن الأسرى بالقوة ثبت فشلها، موضحا أنه على الإدارة الأمريكية التخلي عن الانحياز الأعمى لإسرائيل إن أرادت الوصول لصفقة وإلزامها بالاتفاقات.

وتابع الحية: "نؤكد لشعبنا أننا لن نسمح بأي اتفاق ينتقص من حقه في وقف العدوان أو يعطي شرعية لوجود إسرائيلي في غزة"، مشيرا إلى أننا نشد على أيدي المقاومة الباسلة ونثمن بطولاتها وإرادتها ونعاهدها على الصمود على طاولة التفاوض.