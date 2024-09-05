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سفيرا تشيلي والنرويج لدى لبنان يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

05:40 م الخميس 05 سبتمبر 2024

عبدالله بو حبيب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعم

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بيروت - (د ب أ)

أكد سفيرا تشيلي ماركوس ليتيلير والنروج هيلدا هارالدستاد، في لبنان، اليوم الخميس، خلال لقائهما وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستقبل الوزير بو حبيب، السفيرين التشيلي والنرويجي ، في زيارة تعارف بمناسبة تعيينهما في لبنان.

وأكد السفيران "ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم الناتجة عن الحرب الإسرائيلية ضد القطاع".

من جهته، أثنى الوزير بو حبيب على "مواقف تشيلي والنروج الداعمة لحل الدولتين كونه الحل الأمثل لضمان سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط".

وشكر بو حبيب سفيري تشيلي والنروج على "دعم حكومتي بلديهما لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ولتأييدهما المطلب اللبناني بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) كشرط أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في الجنوب اللبناني".

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