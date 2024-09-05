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BBC

زيلينسكي يزور قاعدة "رامشتاين" الأمريكية غرب ألمانيا غدا لطلب أسلحة جديدة

05:35 م الخميس 05 سبتمبر 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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برلين – (أ ش أ)

قالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، إنه من المقرر أن يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في غرب ألمانيا غدا الجمعة، حيث يلتقي مسؤولين عسكريين أمريكيين كبارا.

وأفادت المجلة الألمانية بأن الزيارة تهدف إلى طلب زيادة الدعم العسكري المُقدم من الغرب لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا، بما في ذلك مناقشة تسليم أسلحة جديدة مثل الصواريخ بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي.

وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من واحدة من أكبر موجات الهجمات الجوية الروسية ضد أوكرانيا؛ حيث ضرب صاروخان باليستيان روسيان مدينة بولتافا الأوكرانية، ولم تؤكد الحكومة الألمانية حضور زيلينسكي هذا الاجتماع حتى الآن.

يذكر أن "مجموعة رامشتاين" هي تحالف غير رسمي يضم أكثر من 50 دولة تدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وتشكلت المجموعة بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، ومنذ ذلك الحين يجتمع التحالف بانتظام لمناقشة الطلبات العسكرية للحكومة الأوكرانية.

هذا المحتوى من

Asha
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