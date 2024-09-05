إعلان

BBC

طالبان تعرب عن استعدادها للتفاوض المباشر مع ألمانيا بعد عمليات الترحيل

05:33 م الخميس 05 سبتمبر 2024

طالبان أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

برلين - (د ب أ)

قال مسؤول بارز في الحكومة الأفغانية، اليوم الخميس، إن حكومة طالبان تأمل في خوض مفاوضات مباشرة مع ألمانيا، بعدما رحلت برلين مجرمين جنائيين إلى أفغانستان لأول مرة منذ عودة الحركة للسلطة في أغسطس 2021.

وأضاف المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن حفاظ ألمانيا وأفغانستان على التزامهما بعلاقاتهما التاريخية واستئنافها يصب في مصلحة الشعبين والدولتين".

وليس لألمانيا علاقات دبلوماسية رسمية مع طالبان، التي تواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات حقوقية على نطاق واسع، خاصة ضد النساء والفتيات.

وغادرت ألمانيا طائرة تقل 28 سجينا من المدانين بجرائم، إلى أفغانستان يوم الجمعة الماضي.

وذكرت فضائية "الجزيرة" القطرية، أن الدوحة توسطت بين الحكومة الألمانية وطالبان، وتم استخدام طائرة مستأجرة من الخطوط الجوية القطرية لنقل السجناء.

وكان استئناف عمليات الترحيل إلى كابول مسألة خلافية في ألمانيا على مدار الشهور القليلة الماضية، بعدما قتل لاجئ أفغاني رجل شرطة في مدينة مانهايم بغرب البلاد.

وقال مسؤول طالبان إن المجرمين المرحلين "ستتم محاكمتهم وفقا للقانون، مع وضع الجرائم التي ارتكبوها في الاعتبار".

الحكومة الأفغانية طالبان مستعدة للتفاوض مع ألمانيا برلين ترحل مجرمين إلى أفغانستان علاقات ألمانيا وأفغانستان التاريخية أفغانستان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زيلينسكي يزور قاعدة "رامشتاين" الأمريكية غرب ألمانيا غدا لطلب أسلحة جديدة

إعلان

إعلان

إحالة إمام عاشور للمحاكمة بتهمة ضرب فرد أمن بـ"خناقة الشيخ زايد"
رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الحدود مع غزة
غلق كوبري التسعين بالكامل لمدة 20 يومًا.. البدائل المرورية المتاحة
طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: أمطار وحرارة بهذه المناطق