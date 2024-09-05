نتنياهو ينفي التقارير المتحدثة عن اقتراب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار

(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ليست قريبة من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التقارير التي تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار "ليست دقيقة".

ونفى نتنياهو خلال حديثه لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، التقارير التي تحدثت عن اقتراب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بنسبة 90%، قائلًا إنها غير دقيقة.

وأكد نتنياهو، في حديثه للشبكة الأمريكية، على بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الحرب على قطاع غزة كانت ستنتهي في حال كانت حركة حماس قامت بإعادة الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم في قطاع غزة، قائلًا "إن حركة حماس هي العائق أمام إنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين" بحسب تعبيره.

على جانب آخر توجه نتنياهو بالحديث خلال تصريحاته لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، إثر مخالفتهم له في اتخاذ القرارات خاصة المتعلقة بشأن محور فيلادلفيا، قائلًا " إسرائيل دولة لها جيش وليست جيشا له دولة".

وادعى نتنياهو، أن المجتمع الإسرائيلي، لا يخالفه في قراراته التي يتخذها بشأن الحرب، قائلًا "يمكن للناس الاحتجاج لكن الشعب يدعم بقوة الموقف الذي اتخذته الحكومة".