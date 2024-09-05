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فيديو| لسبب غريب.. شيخ مسلم يتعرض للضرب بأحد المستشفيات الحكومية في الهند

04:10 م الخميس 05 سبتمبر 2024

شيخ مسلم يتعرض للضرب بأحد المستشفيات الحكومية في ا

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وكالات

أثار مقطع فيديو لمريض مسن بأحد المستشفيات الحكومية، غضبا واسعا بين المسلمين في الهند.

وأظهرت اللقطات المصورة، موظفا بالمستشفى بينما يعتدي على الرجل البالغ 60 عاما، إذ حاول الاستفسار عن موعد دوره لتلقي العلاج، بعد أن انتظر لساعات داخل المستشفى.

لكن سؤال الرجل المسن الذي تشير حسابات تهتم بشؤون المسلمين في الهند، إلى أن اسمه "غلاب خان" مسلم الديانة، قوبل بلكمات متعددة من الموظف الحكومي في المستشفى، بينما اكتفى طواقم العمل والأمن بالمشاهدة دون التحرك للدفاع عنه.

وتزايدت الحوادث المشابهة في الولايات الهندية، منذ وصول حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي إلى الحكم، والذي يتبنى نهجا عنصريا ضد المسلمين والأقليات الدينية في البلاد.

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