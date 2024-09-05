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شركة الطيران الأيرلندية تعلق رحلاتها من إسرائيل وإليها

04:06 م الخميس 05 سبتمبر 2024

شركة الطيران الأيرلندية

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(وكالات)

أعلنت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن شركة الطيران الأيرلندية "رايان إير" ألغت جميع رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى الـ 26 من أكتوبر المقبل.

ويأتي ذلك في ظل إلغاء وتعليق عدد من شركات الطيران حول العالم رحلاتها من وإلى إسرائيل ولبنان وإيران في ظل التخوف من شن إيران هجومًا للرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية في طهران.

وتوعدت طهران تل أبيب بهجوم غير مسبوق للرد على عملية اغتيال هنية على أراضيها.

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