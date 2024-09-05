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زعيمة أقصى اليمين الفرنسي: لن نكون جزءًا من حكومة بارنييه الجديدة

03:54 م الخميس 05 سبتمبر 2024

مارين لوبان

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(وكالات)

قالت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي، مارين لوبان، اليوم الخميس، في تعليقها، على تعيين ميشيل بارنييه رئيسًا للحكومة، إن دعم اليمين لرئيس الوزراء الجديد يعتمد على برنامجه الذي سيدير من خلاله الحكومة.

وأضافت لوبان في تعليقها، على تعيين بارنييه، أنه يجب الأخذ بالاعتبار المخاوف بشأن الهجرة المتدفقة إلى فرنسا.

وصرحت زعيمة أقصى اليمين، أن التيار اليميني لن يكون جزءا من حكومة بارنييه الجديدة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن تعيين ميشيل بارنيه رئيسا للحكومة، بدلًا من جابرييل أتال الذي قدم استقالته في يوليو الماضي.

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