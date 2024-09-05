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BBC

مع استمرار العمليات العسكرية بالضفة.. حماس تدعو لتصعيد الاشتباكات مع المستوطنين

02:38 م الخميس 05 سبتمبر 2024

حماس

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(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم االخميس، على استمرار العملية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية المحتلة، قائلة إن "استمرار عملية الاحتلال بالضفة الغربية تأتي بمثابة جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني".

وحذرت حركة حماس، في بيان من استمرار حملة "الإبادة الجماعية" التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وقالت حماس، إن استمرار عملية الاحتلال بالضفة الغربية يهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته.

ودعت حماس، في بيانها الشعب والمقاومة الفلسطينية إلى تصعيد الاشتباك مع المستوطنين في كل مكان من الأراضي المحتلة.

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حماس قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الإبادة الجماعية قطاع غزة إسرائيل طوفان الأقصي
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