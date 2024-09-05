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فقدان أكثر من 20 مهاجرا بعد انقلاب قاربهم في البحر المتوسط

02:31 م الخميس 05 سبتمبر 2024

فقدان أكثر من 20 مهاجرا بعد انقلاب قاربهم في البحر

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روما- (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن أكثر من 20 مهاجرا فقدوا في وسط البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود عيان القول إنهم اعتلوا سطح السفينة بعد غرقها وهي في الطريق من ليبيا إلى إيطاليا.

وأنقذ خفر السواحل الإيطالي سبعة أشخاص على بعد نحو عشرين كيلومترا جنوب غرب جزيرة لامبيدوسا.

ووفق التقارير، بدأت رحلة المهاجرين وهم رجال ونساء وأطفال وكلهم من سوريا، على متن القارب في ليبيا يوم الأحد.

وانقلب القارب المكتظ بعد بضع ساعات من إبحاره .

وقال الناجون إنه كان هناك 28 شخصا على متن القارب ودفع كل منهم ما بين 500 إلى ألف يورو للعبور. ولم يكن أحد يرتدي سترة النجاة.

وجرى العثور على الرجال السبعة وهم متشبثين بالقارب المقلوب بعد ثلاثة أيام.

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