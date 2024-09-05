بعد حادث القنصلية.. الداخلية الألمانية: حماية المنشآت الإسرائيلية تشكل أولوية قصوى

(وكالات)

ٌقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر، اليوم الخميس، إن حماية المنشآت الإسرائيلية في بلادها تشكل أولوية قصوى.

ووصفت وزير الداخلية الألمانية، الهجوم على القنصلية الإسرائيلية في ميونخ بـ "الخطير" داعية إلى تشديد الحماية على المنشآت الإسرائيلية.

ووقع هجوم استهدف محيط القنصلية الإسرائيلية في مدينة ميونخ الألمانية، حيث قام مسلح بإطلاق النار على محيط القنصلية، بينما قامت الشرطة الألمانية بإطلاق النار وتحييد منفذ الهجوم.

وأعلنت الشرطة الألمانية مقتل منفذ الهجوم على القنصلية بينما لم تكشف عن هويته حتى الآن.