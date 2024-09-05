الإمارات والأمم المتحدة تبحثان تطورات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة

أبوظبي – (أ ش أ)

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع مهند هادي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائب المنسق الخاص والمنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، مجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع تداعياتها وفق آليات منسقة ومستدامة.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الأولوية الملحة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في المرحلة الراهنة، لحماية أرواح كافة المدنيين ودعم المساعي المبذولة لمواجهة هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي على التزام دولة الإمارات الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني، والدعم الكامل لجهود منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الرامية إلى توفير الاستجابة الإنسانية المطلوبة لدعم المدنيين في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم.





