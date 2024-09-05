الرئيس الصيني: مستعدون لتنفيذ 10 خطط عمل مشتركة مع إفريقيا خلال 3 سنوات

بكين – (أ ش أ)

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بلاده مستعدة للعمل مع إفريقيا لتنفيذ 10 خطط عمل مشتركة في السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف شي، خلال كلمته في افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني - الإفريقي (فوكاك) لعام 2024، أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن ثلث سكان العالم يعيشون في الصين وإفريقيا.

وتابع "لن يكون هناك تحديث عالمي بدون تحديث الصين وإفريقيا"، لافتا إلى أن خطط العمل الـ10 للشراكة ستغطي مجالات (التعلم المتبادل بين الحضارات، ازدهار التجارة، التعاون في السلاسل الصناعية، الترابط والتواصل، التعاون الإنمائي، الصحة، الزراعة، التبادلات الثقافية، التنمية الخضراء، الأمن المشترك).

كما اقترح الرئيس الصيني، الارتقاء بالمستوى العام للعلاقات الصينية - الإفريقية إلى مجتمع المستقبل المشترك في جميع المجالات خلال العصر الجديد، ورفع العلاقات الثنائية بين الصين وجميع الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين، إلى مستوى علاقات إستراتيجية.

وأوضح شي، أنه بفضل نحو 70 عاما من الجهود الدؤوبة المبذولة من كلا الجانبين، تعيش العلاقات الصينية - الإفريقية حاليا أزهى مراحلها على مر التاريخ، مشيرا إلى أن السعي المشترك للصين وإفريقيا نحو التحديث من شأنه أن يطلق موجة من التحديث لدى الجنوب العالمي ويفتح فصلا جديدا لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

وأكد شي - في خطابه - على ضرورة التعزيز المشترك لتحديث يتسم بالعدالة والإنصاف والانفتاح والكسب المشترك، ويضع الشعب في المقام الأول، ويتميز بالتنوع والشمول، وبأنه صديق للبيئة الإيكولوجية، وقائم على السلام والأمن.

وتستضيف بكين القمة تحت عنوان "التكاتف لتعزيز التحديث وبناء مجتمع صيني - إفريقي رفيع المستوي بمستقبل مشترك"، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية الإفريقية والمنظمات الدولية.

ووضعت الصين والدول الإفريقية في هذا الإطار رؤية حتى عام 2035؛ بهدف تحديد اتجاهات وأهداف التعاون على المدى المتوسط والطويل وتعزيز مجتمع أفضل من خلال مستقبل مشترك للصين وإفريقيا.





