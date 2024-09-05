وزير خارجية بريطانيا: واشنطن ليست مستاءة من تعليقنا تراخيص أسلحة لإسرائيل

وكالات



قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي إن الولايات المتحدة تفهم نظامنا القانوني، وليست مستاءة من تعليقنا تراخيص أسلحة لإسرائيل.

وسبق أن أعلن لامي أن لندن ستعلّق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل من أصل 350، منها عتاد يُستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة.

وأوضح لامي أمام مجلس العموم، الاثنين الماضي، أن التراخيص تشمل مكونات لطائرات مقاتلة وطائرات مروحية ومسيّرات، لكنها لن تشمل مكونات طائرات إف- 35، مشددا على أن تعليق التراخيص لن يؤثر على أمن إسرائيل، حسب تعبيره.