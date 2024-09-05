روسيا تدعو لتحقيق دولي في الانتهاكات الإسرائيلية بغزة

موسكو – (أ ش أ)

دعا النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إلى إجراء تحقيقات دولية في انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني في قطاع غزة.

وقال بوليانسكي - خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط - أوردته وكالة أنباء "تاس"، إن العنف وانعدام القانون يسودان قطاع غزة، نلاحظ تقارير مثيرة للقلق بشأن انتهاكات الجانب الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي مثل قصف القوافل الإنسانية والمقابر الجماعية للفلسطينيين الذين تظهر على جثثهم آثار التعذيب وإزالة الأعضاء".

وأكد المبعوث الروسي أن "هذه الحوادث بالإضافة إلى وفاة الأسرى تحتاج إلى تحقيق دولي شامل".

وتفيد بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة بأن الحرب الإسرائيلية وعملياتها في القطاع منذ أكتوبر الماضي أسفرت عن استشهاد أكثر من 40 ألفا و800 فلسطيني، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.





