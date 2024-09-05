جوتيريش يدعو لتصحيح "المظالم التاريخية" اللاحقة بأفريقيا

بكين – (أ ش أ)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، اليوم الخميس، إلى تصحيح ما لحق بقارة أفريقيا من "مظالم تاريخية" وذلك في افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقي المنعقدة في العاصمة الصينية بكين.

وقال جوتيريش، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، إنه "من المخزي ألا يكون للقارة الإفريقية مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي".

جاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه جوتيريش أمام الرئيس الصيني "شي جين بينج" وضيوفه القادة الأفارقة الذين بلغ عددهم نحو 50 زعيما.