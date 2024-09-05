حملة ترامب تعلن جمع 130 مليون دولار في أغسطس

واشنطن – (أ ش أ)

أعلنت حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من جمع 130 مليون دولار في شهر أغسطس، منهية الشهر بجمع ما يقرب من 300 مليون دولار نقدًا بشكل إجمالي حتى الآن.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه بحلول نهاية شهر يوليو 2024، تفوقت نائبة الرئيس كامالا هاريس على ترامب من حيث المبلغ النقدي المتاح لكل حملة، حيث أبلغت حملة هاريس عن جمع 219.7 مليون دولار مقابل 151.3 مليون دولار لترامب.

ومن جانبه، قال بريان هيوز، أحد كبار مستشاري حملة ترامب إن "أرقام جمع التبرعات هذه اعتبارًا من أغسطس هي انعكاس لتلك الحركة وستدفع حركة الرئيس ترامب أمريكا أولاً إلى البيت الأبيض حتى نتمكن من التراجع عن الإخفاقات"، حسب تعبيره.





