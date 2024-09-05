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BBC

أضرار جسيمة في الممتلكات جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

10:12 ص الخميس 05 سبتمبر 2024

الطيران الإسرائيلي

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بيروت- (د ب أ)

شنّ الطيران الإسرائيلي غارةً صباح اليوم الخميس استهدفت أطراف بلدتين في جنوب لبنان.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمي، "أغار الطيران الإسرائيلي صباح اليوم على أطراف بلدتي صديقين وكفرا الجنوبيتين ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.


الطيران الإسرائيلي غارة إسرائيلية جنوب لبنان
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