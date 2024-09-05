إذاعة الاحتلال: حزب الله استهدف شمال إسرائيل بـ1307 صورايخ خلال أغسطس

وكالات

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن 1307 صواريخ أطلقت خلال أغسطس ليصبح أطول شهر أطلقت فيه صواريخ على الشمال بمعدل أكثر من 40 صاروخا يوميا.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى أن الجيش يقول إن صواريخ حزب الله تأتي ردا على هجمات قواته واغتيال كبار قادة الحزب، موضحة أن هذا ليس صحيحا دائما.

ولفتت إلى أنه بالأمس فقط تم إطلاق 115 صاروخا من لبنان باتجاه الشمال دون مقتل أي قائد أو مخرب.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه مع اتساع نطاق هجمات حزب الله في الأشهر الأخيرة، دخلت المزيد والمزيد من المستوطنات في الشمال إلى خط النار.

وأوضحت أنه نتيجة لذلك، ازدادت الطلبات المقدمة إلى مراكز الدعم النفسي من المقيمين والبيانات التي لا يمكن تصورها، حيث طلب أكثر من 4400 شخص العلاج بعد نوبة قلق أو صدمة.