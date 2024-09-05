السلطات الأمريكية تحتجز مشتبها به في حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية جورجيا

واشنطن – (أ ش أ)

أعلنت السلطات في ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، احتجاز المشتبه به في حادث إطلاق النار بمدرسة أبالاتشي الثانوية.

وأفادت تقارير بأن طالبا "14 عاما" أطلق النار في مدرسة أبالاتشي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، مما دفع الطلاب إلى البحث عن مأوى داخل فصولهم الدراسية ومحاصرة ضباط إنفاذ القانون حرم المدرسة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وتم تحديد القتلى على أنهم طالبان ومعلمان، كما تم نقل تسعة أشخاص آخرين على الأقل إلى المستشفيات مصابين بجروح.

وقالت السلطات إن المشتبه به وهو طالب في مدرسة أبالاتشي الثانوية تم احتجازه وتم اتهامه كشخص بالغ بالقتل.

ويعتبر إطلاق النار في المدرسة هو الأحدث بين عشرات الحوادث التي شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.





