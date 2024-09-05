إعلام عبري: الشاباك حذّر من خطورة الأونروا وطالب الكنيست بإغلاقها



وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" حذر خلال جلسة مغلقة بالكنيست من خطورة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على أمن إسرائيل وطالب بإغلاقها.

وكان المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني قال، السبت الماضي، إنه لا يزال نشر المعلومات المضللة والمغلوطة يُستخدم كسلاح في الحرب في غزة.

وكشف لازاريني في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قامت حكومة إسرائيل بشراء إعلانات على جوجل كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة الوكالة، ولمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للأونروا.

وأوضح لازاريني أن الخطوة الإسرائيلية لا تضر بسمعة الوكالة فحسب، بل والأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفيها للخطر، مشددا على ضرورة إيقاف هذه الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها.

ولفت لازاريني إلى أن الشركات بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي تواصل تحقيق الربح من خلال نشر المعلومات المضللة، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من اللوائح لمكافحة التضليل وخطاب الكراهية.