مسؤول أمريكي: إسرائيل عرضت قبل أسابيع خفض وجود قواتها بمحور فيلادلفيا

وكالات

قال مسؤول أمريكي رفيع، مساء الأربعاء، إن المفاوضات معقدة وتتمحور حول جوانب إنسانية ووقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق من قبل على نحو 90% من المقترح المطروح لوقف إطلاق النار في القطاع.

وأوضح المسؤول الأمريكي، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل، أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة دون التوصل لتسوية بشأن تبادل السجناء والأسرى، لافتا إلى أن أولى مراحل الاتفاق المطروح تنص على سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان.

وأكد المسؤول الأمريكي أن المرحلة الأولى من مقترح الاتفاق لا تنص على سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة بشكل كامل، موضحا أن الخلاف بين حماس وإسرائيل بشأن ممر فيلادلفيا وانسحاب قوات الاحتلال منه في مرحلة أولى.

وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة خصوصا بعد ما حدث للأسرى الأسبوع الماضي، مؤكدا أن تصريحات وزراء إسرائيليين بأن من شأن هذا الاتفاق التضحية بأمن إسرائيل غير صائبة على الإطلاق.

وشدد المسؤول الأمريكي أن تبادل الأسرى الفلسطينيين والمناطق التي ينبغي أن ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي هما العقبات، كاشفا أن إسرائيل كانت عرضت قبل أسابيع في المحادثات خفض وجود قواتها بشكل كبير في محور فيلادلفيا.