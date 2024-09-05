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مسؤولون أمريكيون: واشنطن سعت لإبرام اتفاق أسرى مع حماس لا يشمل إسرائيل

07:52 ص الخميس 05 سبتمبر 2024

جو بايدن

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وكالات

قالت شبكة "إن بي سي" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس طلبا لعائلات الأسرى الأمريكيين بغزة بعقد اتفاق مع حماس لا يشمل إسرائيل.

وأشارت المصادر إلى أن طلب عائلات الأسرى الأمريكيين بغزة تم تقديمه في اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، موضحة أن مسؤولي بإدارة بايدن أخبروا عائلات الأسرى الأمريكيين بغزة أنهم سيبحثون كل الخيارات.

وأكد مسؤولون أمريكيون، أن واشنطن أجرت اتصالات مع حماس بوساطة قطرية قبل أشهر بشأن إمكانية اتفاق لا يشمل إسرائيل.

جو بايدن واشنطن سعت إبرام اتفاق أسرى مع حماس لا يشمل إسرائيل مسؤولون أمريكيون
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