إعلان

BBC

مستشار الأمن القومي الأمريكي يناقش التوترات بين إسرائيل ولبنان

01:56 ص الخميس 05 سبتمبر 2024

مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


وكالات
شارك مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، في لقاء عبر الفيديو مع مسؤولين إسرائيليين أمس، حيث تركزت المناقشات على سبل تهدئة التوترات المتزايدة بين إسرائيل ولبنان.

جاء هذا اللقاء في ظل الأوضاع الحساسة التي تشهدها المنطقة، لا سيما مع استمرار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وناقش سوليفان مع المسؤولين الإسرائيليين الخطوات المحتملة لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة، مؤكدين على أهمية التوصل إلى حلول دبلوماسية للحد من التصعيد. هذه التحركات تأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع ومنع تفاقم الصراع، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي يناقش التوترات إسرائيل ولبنان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - نص كلمة الرئيس السيسي خلال زيارته الأولى لأنقرة
* فيتش تبقي على توقعاتها لمصر: خفض كبير للفائدة والدولار بـ49.76 جنيه في 2025
* ظواهر جوية وتراجع حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
* هيكلة وحدات ..هل رفعت شركات المحمول أسعار كروت الشحن؟