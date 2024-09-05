مستشار الأمن القومي الأمريكي يناقش التوترات بين إسرائيل ولبنان



وكالات

شارك مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، في لقاء عبر الفيديو مع مسؤولين إسرائيليين أمس، حيث تركزت المناقشات على سبل تهدئة التوترات المتزايدة بين إسرائيل ولبنان.

جاء هذا اللقاء في ظل الأوضاع الحساسة التي تشهدها المنطقة، لا سيما مع استمرار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وناقش سوليفان مع المسؤولين الإسرائيليين الخطوات المحتملة لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة، مؤكدين على أهمية التوصل إلى حلول دبلوماسية للحد من التصعيد. هذه التحركات تأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع ومنع تفاقم الصراع، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.