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BBC

تحذيرات فلسطينية من ألاعيب نتنياهو لتمديد العدوان

01:31 ص الخميس 05 سبتمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات


دعت القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، لإلزامهم بتنفيذ ما تم التوصل إليه من تفاهمات.

وحذرت من الوقوع في "شرك نتنياهو وألاعيبه" التي تهدف إلى إطالة أمد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من خلال المفاوضات.

وأشارت القيادة إلى أن قرار نتنياهو بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا هو خطوة تهدف إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

بنيامين نتنياهو تحذيرات فلسطينية القيادة الفلسطينية يجب الضغط على نتنياهو للالتزام بالتفاهمات
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