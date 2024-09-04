قيادة الأركان الإيرانية: سنرد بقسوة على اغتيال هنية

وكالات

قالت قيادة الأركان الإيرانية إنها سترد بقسوة على الكيان الصهيوني.

وتابعت قيادة الأركان الإيرانية، أن إسرائيل لا تحلم بأن إيران لن ترد على اغتيال هنية.

وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم، إن مسؤولون من واشنطن وتل أبيب ناقشوا سبل منع حرب بين إسرائيل وحزب الله.

وأضاف الموقع، أن النقاش بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين جاء بمبادرة من بايدن، موضحا أن الاجتماع الافتراضي الأمريكي الإسرائيلي بشأن لبنان استمر لمدة ساعة.

وتابع الموقع الأمريكي نقلا عن المسؤولين، أن سوليفان قاد الفريق الأمريكي خلال النقاش مع الإسرائيليين بشأن لبنان.